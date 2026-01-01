Road Accident: राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, 8 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत

हादसा नेशनल हाईवे-758 पर गुरुवार दोपहर 12 बजे भीलवाड़ा जिले के बीगोद थाना क्षेत्र में हुआ। कार सवार लोग भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की ओर से आ रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।