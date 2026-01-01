Road Accident: राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, 8 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद लगी भीड़ व इनसेट में क्षतिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका
भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में नए साल के दिन भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 8 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं, बच्चे की बहन और मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को उदयपुर रैफर किया गया है।
हादसा नेशनल हाईवे-758 पर गुरुवार दोपहर 12 बजे भीलवाड़ा जिले के बीगोद थाना क्षेत्र में हुआ। कार सवार लोग भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की ओर से आ रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।
पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान नारायण, नकुल और भानू प्रताप के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में घायल गनिया और उसकी बेटी मन्नू को एम्बुलेंस की मदद से महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां से दोनों को गंभीर हालत में उदयपुर के एमबी अस्पताल रैफर कर दिया।
घायल महिला गनिया का भीलवाड़ा के मेजा गांव में ससुराल है। वह अपने 2 बच्चे मन्नू, नकुल और जीजा नारायण के साथ अपने पीहर मांडलगढ़ जा रही थी। तभी बजरी से भरे डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कार में ड्राइवर सहित 5 लोग सवार थे।
हादसा इतना जबरदस्त था कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में मृतक और घायल कार के अंदर बुरी तरह फंस गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को बाहर निकाला। मृतकों के शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।
हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाया। इसके बाद यातायात सुचारू हुआ।
