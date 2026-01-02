2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बिजौलियां क्षेत्र में चारागाह भूमि पर खनन माफिया की सेंध

720 टन सेंडस्टोन का अवैध खनन, 10.64 लाख की पेनल्टी, 10 ट्रैक्टर व 1 डंपर जब्त

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 02, 2026

Mining mafia encroached upon pasture land in Bijaulia area

Mining mafia encroached upon pasture land in Bijaulia area

राज्य सरकार की ओर से अवैध खनन व परिवहन पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां क्षेत्र में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध खनन का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने 720 टन सेंडस्टोन के अवैध निर्गमन के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख 64 हजार रुपए की पेनल्टी का पंचनामा तैयार कर नोटिस जारी किया है। एक अन्य कार्रवाई में गारनेट का अवैध स्टॉक भी जब्त किया है।

खनिज अभियंता प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि तहसीलदार बिजौलियां, राजस्व निरीक्षक कास्यां, हल्का पटवारी देबीनिवास एवं तकनीकी स्टाफ की संयुक्त टीम ने देबीनिवास ग्राम में औचक निरीक्षण किया। जांच में ग्राम देबीनिवास की खसरा संख्या 1/1 चारागाह भूमि पर सेंडस्टोन का ताजा अवैध खनन पाया गया।

बिना अनुमति खनन को गंभीर माना

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नवरत्न धाकड़ पुत्र रामलाल धाकड़, निवासी डोबिया ने चारागाह भूमि से लगभग 720 टन सेंडस्टोन का अवैध खनन कर उसका परिवहन किया। चारागाह भूमि पर बिना अनुमति खनन को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है।

15 दिन में जवाब नहीं तो होगी कुर्की

खनिज विभाग ने आरोपी को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि समयावधि में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तो विभाग एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए 10.64 लाख रुपए की मांग कायम करेगा। राशि जमा नहीं होने पर भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिलेभर में एक साथ बड़ी धरपकड़

अधीक्षण खनिज अभियंता महेश शर्मा ने बताया कि जिले में अलग-अलग स्थानों पर की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 ट्रैक्टर-ट्रॉली बजरी व चुनाई पत्थर तथा एक डंपर मिट्टी का पकड़ा गया है। बडलियास थाना पुलिस व उपखंड अधिकारी की कार्रवाई में 6 बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए। भीलवाड़ा शहर क्षेत्र में 2 बजरी व 1 चुनाई पत्थर की ट्रॉली पकड़ी गई। करेड़ा क्षेत्र में एक बजरी से भरी ट्रॉली जब्त की गई। आसींद क्षेत्र में एक डंपर मिट्टी से भरा पकड़ा गया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिलेभर में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बिजौलियां क्षेत्र में चारागाह भूमि पर खनन माफिया की सेंध

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फर्जी दिव्यांगता पर प्रहार: 87 शिक्षाकर्मियों की होगी दोबारा जांच

Attack on fake disability: 87 education workers will be re-examined Send feedback Side panels History Saved
भीलवाड़ा

Road Accident: राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, 8 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Bhilwara-road-accident-2
भीलवाड़ा

खाकी और प्रशासन की नाक के नीचे ‘अभ्रक’ का काला खेल, रात ढलते ही सजती है अवैध खनन की मंडी

The illegal trade of 'mica' is flourishing right under the noses of the police and the administration.
भीलवाड़ा

बजरी माफिया की दबंगई: खनिज विभाग सख्त, माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर अवैध कब्जे और मारपीट का आरोप

Allegations of illegal encroachment and assault outside the mining lease area.
भीलवाड़ा

खनन माफिया पर प्रहार: पुलिस और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 वाहन जब्त, 4 गिरफ्तार

Crackdown on mining mafia: Police and mining department take major action, 12 vehicles seized, 4 arrested.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.