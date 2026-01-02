बिजौलियां क्षेत्र में चारागाह भूमि पर खनन माफिया की सेंध

Mining mafia encroached upon pasture land in Bijaulia area
राज्य सरकार की ओर से अवैध खनन व परिवहन पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां क्षेत्र में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध खनन का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने 720 टन सेंडस्टोन के अवैध निर्गमन के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख 64 हजार रुपए की पेनल्टी का पंचनामा तैयार कर नोटिस जारी किया है। एक अन्य कार्रवाई में गारनेट का अवैध स्टॉक भी जब्त किया है।
खनिज अभियंता प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि तहसीलदार बिजौलियां, राजस्व निरीक्षक कास्यां, हल्का पटवारी देबीनिवास एवं तकनीकी स्टाफ की संयुक्त टीम ने देबीनिवास ग्राम में औचक निरीक्षण किया। जांच में ग्राम देबीनिवास की खसरा संख्या 1/1 चारागाह भूमि पर सेंडस्टोन का ताजा अवैध खनन पाया गया।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नवरत्न धाकड़ पुत्र रामलाल धाकड़, निवासी डोबिया ने चारागाह भूमि से लगभग 720 टन सेंडस्टोन का अवैध खनन कर उसका परिवहन किया। चारागाह भूमि पर बिना अनुमति खनन को गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है।
खनिज विभाग ने आरोपी को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि समयावधि में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तो विभाग एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए 10.64 लाख रुपए की मांग कायम करेगा। राशि जमा नहीं होने पर भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अधीक्षण खनिज अभियंता महेश शर्मा ने बताया कि जिले में अलग-अलग स्थानों पर की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 ट्रैक्टर-ट्रॉली बजरी व चुनाई पत्थर तथा एक डंपर मिट्टी का पकड़ा गया है। बडलियास थाना पुलिस व उपखंड अधिकारी की कार्रवाई में 6 बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए। भीलवाड़ा शहर क्षेत्र में 2 बजरी व 1 चुनाई पत्थर की ट्रॉली पकड़ी गई। करेड़ा क्षेत्र में एक बजरी से भरी ट्रॉली जब्त की गई। आसींद क्षेत्र में एक डंपर मिट्टी से भरा पकड़ा गया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिलेभर में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
