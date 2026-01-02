बिजौलियां क्षेत्र में चारागाह भूमि पर खनन माफिया की सेंध

अधीक्षण खनिज अभियंता महेश शर्मा ने बताया कि जिले में अलग-अलग स्थानों पर की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 ट्रैक्टर-ट्रॉली बजरी व चुनाई पत्थर तथा एक डंपर मिट्टी का पकड़ा गया है। बडलियास थाना पुलिस व उपखंड अधिकारी की कार्रवाई में 6 बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए। भीलवाड़ा शहर क्षेत्र में 2 बजरी व 1 चुनाई पत्थर की ट्रॉली पकड़ी गई। करेड़ा क्षेत्र में एक बजरी से भरी ट्रॉली जब्त की गई। आसींद क्षेत्र में एक डंपर मिट्टी से भरा पकड़ा गया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिलेभर में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।