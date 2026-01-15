Skin Benefits of Rice Water:बिना महंगे प्रोडक्ट्स, सिर्फ चावल का पानी, 14 दिन में बदल सकता है चेहरा



अगर आप फर्मेंटेड राइस वॉटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह पोर्स को टाइट करने में मदद करता है और एक्ने-पिंपल्स को कम करने में सहायक हो सकता है। लैक्टिक एसिड एक माइल्ड नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है, जिससे डेड स्किन सेल्स हटते हैं और त्वचा साफ-सुथरी नजर आती है।