Rice Water for Blackheads : क्या चावल का पानी ब्लैकहेड्स को हटा सकता है? जानें सच्चाई

Rice Water for Blackheads : आखिर क्या है ये चावल का पानी? चावल का पानी (Rice Water for Blackheads) सुनने में तो बस उबले चावल का बचा-खुचा पानी लगेगा लेकिन जनाब इसमें कमाल का माल छुपा है। विटामिन B1, C, E, ऊपर से मिनरल्स और अमीनो एसिड्स एकदम फुल पैकेज। एशियाई देशों खासकर जापान और कोरिया में तो ये ब्यूटी सीक्रेट्स का बादशाह रहा है। लोग इसे टोनर की तरह, ग्लो लाने के लिए या जब स्किन सूज जाए तब भी इस्तेमाल करते आए हैं मतलब आपके महंगे टोनर आने से बहुत पहले से ही ये ‘ओजी टोनर’ था।

ब्लैकहेड्स पर कैसे काम करता है चावल का पानी ब्लैकहेड्स तब बनते हैं जब आपके रोमछिद्र तेल, मृत त्वचा कोशिकाओं और गंदगी से भर जाते हैं। चावल का पानी ठीक वैसा नहीं करता जैसे कोई पोर स्ट्रिप उन्हें खींच कर निकाल दे लेकिन इसके फायदे कुछ अलग और बेहद खास हैं:

कोमल टोनर का काम: चावल का पानी तेल के उत्पादन को संतुलित करने और त्वचा को हल्का कसने में मदद करता है। समय के साथ यह आपके रोमछिद्रों को छोटा और कम गंदा दिखा सकता है।

सूजन कम करे: अगर ब्लैकहेड्स के आसपास लालिमा या जलन है तो चावल का पानी राहत दे सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और स्टार्च परेशान त्वचा को शांत करते हैं और लालिमा को कम करते हैं।

हल्का एक्सफोलिएशन: अपने प्राकृतिक अम्लों के कारण, चावल का पानी मृत त्वचा कोशिकाओं को बहुत धीरे से हटाने में मदद करता है, जिससे रोमछिद्रों को शुरू में ही बंद होने से रोका जा सकता है। तो यह ब्लैकहेड्स को तुरंत तो नहीं निकालेगा लेकिन यह एक निवारक उपचार की तरह काम करता है।

चावल के पानी का उपयोग कैसे करें? (How to use Rice Water) इसे बनाना और उपयोग करना बेहद आसान है। यहां आपकी मिनी स्किनकेयर दिनचर्या है:

चावल का पानी तैयार करें: आधा कप सफेद चावल (पहले धो लें) को 2 कप पानी में लगभग 30 मिनट के लिए भिगो दें। बीच-बीच में हिलाते रहें फिर पानी को एक साफ जार में छान लें। इसे फ्रिज में रखें और 5-7 दिनों के भीतर उपयोग करें।

उपयोग के तरीके: क्लींजिंग के बाद कॉटन पैड से टोनर की तरह लगाएं। इसे एक स्प्रे बोतल में भरकर चेहरे पर स्प्रे करें। एक शीट मास्क या कॉटन पैड को इसमें भिगोकर त्वरित DIY मास्क के रूप में उपयोग करें।

इसे फ्रिज में महीनों तक नहीं रखना चाहिए वरना खुद ही ‘फर्मेंट’ होकर गड़बड़ कर देगा। डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।