Virat Kohli Anushka Sharma : प्ले ग्राउंड, जिम या हो सड़क; हर जगह पावर कपल विराट-अनुष्का का दिखता है जलवा! वीडियो और फोटो में देखिए

बता दें, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को इटली के टस्कनी में बोर्गो फेंशियाटो (Borgo Finocchieto) रिसॉर्ट में शादी रचाई थी। दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस दौरान भी दोनों ने महंगी और मैचिंग वाली वेडिंग ड्रेस भी पहनी थी। दोनों एक बेटी और एक बेटे के माता-पिता हैं।साल 2021 में अपनी बेटी वामिका और 2024 में बेटे अकाय ने जन्म लिया।