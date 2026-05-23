Vijay Shankar Retirement : करीब 30 करोड़ नेटवर्थ; सिंपल लाइफ जीने वाले विजय शंकर हैं परफेक्ट फैमिली मैन, देखिए PHOTOS

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर विजय की पत्नी का नाम वैशाली विश्वेश्वरन (Vaishali Visweswaran) है। वैशाली मूल रूप से चेन्नई की हैं। वह पेशे से एक पार्ट-टाइम टीचर भी रही हैं। बता दें, दोनों ने अगस्त 2020 में सगाई की थी और 27 जनवरी 2021 को शादी के बंधन में बंधे थे। तस्वीरों में दोनों की मैरिज लाइफ की खुशी साफ झलकती है।