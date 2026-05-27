Eid-ul-Adha 2026: Bakrid पर दिखना है स्टाइलिश, तो सना मकबूल के इन 7 एथनिक लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर हों तैयार

आजकल लड़कियां आरामदायक कुर्ते पहनना ज्यादा पसंद कर रही हैं। ऐसे में यदि आप ऐसा एथनिक सूट खरीदने का सोच रही हैं जिसे बकरीद के बाद भी आसानी से कहीं पहना जा सके, तो सना का यह लुक आपके लिए है। एक्ट्रेस ने वाइट वर्क वाले पिंक कुर्ते को वाइट स्ट्रेट प्लाजो और मैचिंग कॉन्ट्रास्ट दुपट्टे के साथ पेयर कर हैवी पर्ल इयररिंग्स, एक हाथ में ब्रेसलेट, दूसरे में रिंग और पैरों में ट्रांसपेरेंट हील्स के साथ लुक को पूरा किया है। इसके अलावा आंखों को हाईलाइट कर नेचुरल बेस मेकअप और बालों का बन बनाकर उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है। यह लुक गर्मी के दिनों में स्टाइलिश और आरामदायक रहने के लिए बेस्ट है।