Pooja Deol Pics : एकदम सिंपल लाइफ जीती हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल, 5 तस्वीरों में देखिए अंदाज

करण देओल द्वारा शेयर की गई इस फोटो में पूजा गोल्डन और नियॉन ग्रीन कलर का हैवी वर्क वाला सूट पहने हुए हैं, उनके हाथों में मेहंदी लगी है और उन्होंने बालों को पीछे बांध रखा है। वह करण देओल के साथ-साथ अपने छोटे बेटे राजवीर देओल के साथ खड़ी दिख रही हैं। वहीं, करण के बगल में सनी देओल पिस्ता ग्रीन रंग की ट्रेडिशनल जैकेट को लाइट बेज रंग के कुर्ते-पजामे के साथ स्टाइल किए हुए हैं और उन्होंने पैरों में ब्राउन शूज और सिर पर साफा बांधकर अपने लुक को कंप्लीट किया है।