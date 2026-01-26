‘बॉर्डर 2’ का चल रहा था शो, अचानक थिएटर में पहुंच गए सनी देओल, चिल्लाने लगी भीड़, VIDEO

रविवार की शाम को जब गेयटी गैलेक्सी में 'बॉर्डर 2' का शो खत्म होने वाला था, तब दर्शकों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पर्दे पर जिस हीरो को वह देख रहे हैं, वह कुछ ही पलों में उनके सामने खड़ा होगा। सनी देओल को अपनी कार से उतरते देख फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई। जैसे ही वह थिएटर के अंदर दाखिल हुए, पूरा हॉल तालियों और 'सनी पाजी' के नारों से गूंज उठा। उनके साथ फिल्म के सह-कलाकार अहान शेट्टी भी मौजूद थे। सनी ने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया और फिल्म को मिल रहे ऐतिहासिक प्यार के लिए सबका शुक्रिया अदा किया।