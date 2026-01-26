‘बॉर्डर 2’ का चल रहा था शो, अचानक थिएटर में पहुंच गए सनी देओल, चिल्लाने लगी भीड़, VIDEO

सनी देओल बॉर्डर 2 देख रहे लोगों के बीच पहुंचे
Border 2 Box Office: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस समय सिर्फ सिनेमाघरों में ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी 'धमाल' मचा रही है। फिल्म को लेकर दीवानगी इस कदर है कि लोग इसे एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशन की तरह देख रहे हैं। रविवार की शाम इस दीवानगी का एक नया नजारा तब देखने को मिला, जब खुद सनी देओल मुंबई के ऐतिहासिक 'गेयटी गैलेक्सी' थिएटर में फैंस के बीच अचानक पहुंच गए।
रविवार की शाम को जब गेयटी गैलेक्सी में 'बॉर्डर 2' का शो खत्म होने वाला था, तब दर्शकों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पर्दे पर जिस हीरो को वह देख रहे हैं, वह कुछ ही पलों में उनके सामने खड़ा होगा। सनी देओल को अपनी कार से उतरते देख फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई। जैसे ही वह थिएटर के अंदर दाखिल हुए, पूरा हॉल तालियों और 'सनी पाजी' के नारों से गूंज उठा। उनके साथ फिल्म के सह-कलाकार अहान शेट्टी भी मौजूद थे। सनी ने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया और फिल्म को मिल रहे ऐतिहासिक प्यार के लिए सबका शुक्रिया अदा किया।
कमाई के मामले में 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी है। करीब 275 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने तीसरे दिन (रविवार) को 54.5 करोड़ रुपये का तूफानी कलेक्शन किया है। महज तीन दिनों के अंदर फिल्म की घरेलू कमाई 121 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने 158.5 करोड़ रुपये बटोरकर दुनिया भर में 150 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है।
फिल्म की सफलता के बीच सनी देओल ने एक और दिल जीतने वाला काम किया। उन्होंने परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मुलाकात की। बता दें कि फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता को पर्दे पर जिया है। सनी ने शहीद के परिवार के साथ वक्त बिताया और उनके बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1997 की क्लासिक 'बॉर्डर' का सीक्वल है। भूषण कुमार और जेपी दत्ता के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने न केवल पुराने दौर की यादें ताजा की हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत से रूबरू कराया है। आज 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) की छुट्टी होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि फिल्म चौथे दिन कमाई के सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ देगी।
