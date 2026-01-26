Box Office: ‘बॉर्डर 2’ की आंधी से हिला बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, ‘छावा’ का टूटा रिकॉर्ड

बॉर्डर 2 ने किया तीसरे दिन शानदार कलेक्शन
Border 2 Box Office Collection Day 3: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हुई थी और तब से ही लगभग 72 घंटे में ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। वहीं, अब दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज इस कदर देखने को मिल रहा है कि रविवार को थिएटर के बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं थी।
अपनी दमदार ओपनिंग और शनिवार की बढ़त के बाद, फिल्म ने तीसरे दिन (रविवार) को बॉक्स ऑफिस के कई पुराने रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिला दिया है। बॉर्डर 2 ने तीसरे दिन 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
Sacnilk के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने रविवार को कमाई के मामले में एक लंबी छलांग लगाई है। फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार 25 जनवरी को करीब 54.5 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कलेक्शन किया। अब फिल्म का कुल कलेक्शन 121 करोड़ रुपये हो गया है। बॉर्डर 2 ने शुक्रवार को 30 करोड़ और शनिवार को 36.5 करोड़ की तूफानी कमाई की थी और इसी के साथ 'बॉर्डर 2' साल 2026 की पहली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने सिर्फ तीन दिनों में 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया है।
सनी देओल की इस वॉर ड्रामा फिल्म ने विक्की कौशल की 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'छावा' को भी पीछे छोड़ दिया है। 'छावा' ने अपने पहले तीन दिनों में 116.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था, जिसे 'बॉर्डर 2' ने बड़ी आसानी से पार कर लिया। अब सनी देओल की दहाड़ के आगे नई और पुरानी सभी फिल्मों की रफ्तार फीकी पड़ती नजर आ रही है।
ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म की असली अग्निपरीक्षा आज यानी सोमवार को है। आज 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) की नेशनल हॉलिडे है, और देशभक्ति के इस माहौल में फिल्म की कमाई में एक और बड़ा उछाल आना तय माना जा रहा है। आज सोमवार को यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर सकती है।
अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1997 की कल्ट क्लासिक 'बॉर्डर' की विरासत को पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ाती है। साल 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी में सनी देओल के पावरफुल अंदाज के साथ-साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की एक्टिंग ने दर्शकों को बांधे रखा है। फिल्म में इमोशन, एक्शन और देशभक्ति का ऐसा मेल है कि क्रिटिक्स से लेकर आम जनता तक, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। वहीं, कई लोगों को ये फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आई है।
