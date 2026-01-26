Box Office: ‘बॉर्डर 2’ की आंधी से हिला बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन मारी 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, ‘छावा’ का टूटा रिकॉर्ड

Sacnilk के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने रविवार को कमाई के मामले में एक लंबी छलांग लगाई है। फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार 25 जनवरी को करीब 54.5 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कलेक्शन किया। अब फिल्म का कुल कलेक्शन 121 करोड़ रुपये हो गया है। बॉर्डर 2 ने शुक्रवार को 30 करोड़ और शनिवार को 36.5 करोड़ की तूफानी कमाई की थी और इसी के साथ 'बॉर्डर 2' साल 2026 की पहली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने सिर्फ तीन दिनों में 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया है।