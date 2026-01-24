‘बॉर्डर 2’ के पोस्टर पर चढ़ाई फूल-माला, जीप और ट्रैक्टर में भरकर पहुंचे लोग, वीडियो में दिखा दीवानापन

सोशल मीडिया पर इस समय कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। वायरल वीडियो में सनी देओल के फैंस फिल्म के पोस्टर पर बड़ी-बड़ी फूल मालाएं चढ़ाते नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब फैंस ने सनी देओल की तस्वीर का 'दूध से अभिषेक' करना शुरू कर दिया। साउथ में जैसे रजनीकांत की फिल्मों पर फैंस रिएक्शन देते हैं वैसे ही सनी देओल की फिल्मों पर आ रहे हैं। हूबहू वैसे ही जैसे किसी भगवान की पूजा की जाती है, सिनेमाघरों के बाहर महिलाएं तिरंगा लेकर नाच रही हैं और पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है।