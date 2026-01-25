25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे दिन उड़ाया गर्दा, धुरंधर को दी करारी मात, 50 करोड़ के पार हुई टोटल कमाई

Box Office Collection: बॉर्डर 2 ने दूसरे दिन अपनी आंधी के आगे धुरंधर को भी धूल चटा दी है। फिल्म ने महज 2 दिनों के अंदर ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और कहा जा रहा है कि फिल्म जल्द 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार देगी। आइये जानते हैं दूसरे दिन कितने करोड़ रुपये छापे...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 25, 2026

Border 2 Box Office Collection Day 2 sunny deol movie crossed 50 crore beat dhurandhar varun dhawan diljit

Border 2 Box Office Collection (Source- IMDb)

Border 2 Box Office Collection Day 2: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए 2 दिन हो गए हैं। बड़े-बड़े फिल्मों के रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस वॉर-ड्रामा फिल्म ने महज दो दिनों के भीतर ही अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। फिल्म ने न केवल साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली बन गई है, बल्कि कमाई के मामले में पिछले साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ दिया है और इतिहास रच दिया है।

बॉर्डर 2 ने दूसरे दिन कमा डाले इतने करोड़ (Border 2 Box Office Collection Day 2)

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन 30 करोड़ रुपये के साथ शानदार शुरुआत की थी, लेकिन असली कमाल दूसरे दिन यानी शनिवार को देखने को मिला। Sacnilk की आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म की कमाई में दूसरे दिन करीब 22% का उछाल आया है और इसने शनिवार को 36.7 करोड़ रुपये का तूफानी कलेक्शन किया है। इसके साथ ही महज दो दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 66.7 करोड़ रुपये हो गया है।

'धुरंधर' का रिकॉर्ड हुआ धुआं-धुआं (Border 2 Break Dhurandhar 2 Record)

वहीं, 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ लगाते हुए रणवीर सिंह की मेगा-हिट फिल्म 'धुरंधर' के शुरुआती रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। 'धुरंधर' ने अपने पहले दो दिनों में 57 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि सनी देओल की सेना ने 66.7 करोड़ बटोर कर अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। ट्रेड जानकारों का मानना है कि जिस तरह से दर्शकों का हुजूम उमड़ रहा है, यह फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।

तकनीकी दिक्कतों के बाद भी जीता दिल (Border 2 Collection)

बता दें कि रिलीज के दिन फिल्म को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। प्रिंट्स देरी से पहुंचने के कारण कई शहरों में सुबह के शो रद्द करने पड़े थे, जिससे फैंस काफी नाराज थे। लेकिन जैसे ही फिल्म पर्दे पर शुरू हुई, सारा गुस्सा तारीफों में बदल गया। 1971 के युद्ध की कहानी, सनी देओल के भारी-भरकम डायलॉग्स और वरुण धवन-दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग ने दर्शकों को इमोशनल कर दिया है। फिल्म तेज रफ्तार से एक अनोखे रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें

Border 2 अब चटाएगी ‘धुरंधर’ को धूल, मेकर्स ने बनाया मास्टरप्लान, सनी तोड़ेंगे रणवीर का रिकॉर्ड!
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Midnight Show increased makers big decision now dhurandhar all records will be broken

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

25 Jan 2026 08:43 am

Published on:

25 Jan 2026 08:22 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे दिन उड़ाया गर्दा, धुरंधर को दी करारी मात, 50 करोड़ के पार हुई टोटल कमाई

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तुझको मिर्ची लगी तो… तलाक के अफवाहो और विवादों के बीच गोविंदा ने उड़ाया गर्दा, VIDEO वायरल

तुझको मिर्ची लगी तो... तलाक के अफवाहो और विवादों के बीच गोविंदा ने उड़ाया गर्दा, VIDEO वायरल
बॉलीवुड

Ex मंगेतर स्मृति मंधाना के दोस्त पर पलाश मुच्छल का पलटवार, भेजा 10 करोड़ का नोटिस, आरोपों को बताया झूठा

Palash Muchhal files Smriti Mandhana Friend Vidnyan Mane 10 crore defamation case amid fraud cheating allegations
बॉलीवुड

39 साल के इंतजार के बाद… अस्सी के दशक की जोड़ी फिर दिखेगी बड़े परदे पर

Hum Mein Shahenshah Koun Poster
बॉलीवुड

रानी मुखर्जी के पति से डरते हैं करण जौहर, सालों बाद सीक्रेट हुआ लीक, सामने आई ये बड़ी वजह

Karan Johar Secret leaked
बॉलीवुड

‘फिल्म इंडस्ट्री जाति-धर्म नहीं देखती…’, AR रहमान के कम्युनल दावे पर फेमस डायरेक्टर के बयान ने बढ़ाई हलचल

AR Rahman Communal Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.