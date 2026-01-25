Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे दिन उड़ाया गर्दा, धुरंधर को दी करारी मात, 50 करोड़ के पार हुई टोटल कमाई

Border 2 Box Office Collection Day 2: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए 2 दिन हो गए हैं। बड़े-बड़े फिल्मों के रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस वॉर-ड्रामा फिल्म ने महज दो दिनों के भीतर ही अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। फिल्म ने न केवल साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली बन गई है, बल्कि कमाई के मामले में पिछले साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ दिया है और इतिहास रच दिया है।