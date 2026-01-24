Border 2 अब चटाएगी ‘धुरंधर’ को धूल, मेकर्स ने बनाया मास्टरप्लान, सनी तोड़ेंगे रणवीर का रिकॉर्ड!

बॉर्डर 2 को लेकर मेकर्स ने तैयार किया मास्टरप्लान
Border 2 Box Office: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही ऐसी दहाड़ मारी है कि सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि दिन के लगभग सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मेकर्स और थिएटर मालिकों ने एक 'मास्टरप्लान' तैयार किया है। कहा जा रहा है कि ये प्लान अब धुरंधर को धूल चटाने की तरफ एक बड़ा कदम है।
मीडिया रिपोर्ट्स और बॉलीवुड हंगामा की ताजा जानकारी के अनुसार,बॉर्डर 2 की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सिनेमाघरों ने 'मिडनाइट शोज' और 'अर्ली मॉर्निंग शोज' की शुरुआत कर दी है। मशहूर सिनेमा चेन 'मूवीमैक्स' ने शनिवार, 24 जनवरी से अपने बड़े थिएटर्स में आधी रात के बाद के शोज जोड़ दिए हैं। पुणे के मूवीमैक्स अमनोरा में रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कुल 6 एक्स्ट्रा शोज लगाए गए हैं। प्रदर्शकों (Exhibitors) का कहना है कि वीकेंड पर भीड़ और बढ़ने वाली है, इसलिए शोज की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया था।
देशभक्ति का जज्बा और सनी देओल का 'तारा सिंह' वाला जादू एक बार फिर दर्शकों को थिएटर तक खींच लाया है। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की मौजूदगी ने युवाओं को भी फिल्म से जोड़ दिया है। वहीं, बता दें कि धुरंधर ने ओपनिंग पर 28 करोड़ का कलेक्शन किया था वहीं, बॉर्डर 2 ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया है।
आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और रणबीर कपूर की फिल्में आई थीं, तब भी इसी तरह की भारी भीड़ के कारण आधी रात के शोज चलाने पड़े थे। अब वही इतिहास 'बॉर्डर 2' दोहरा रही है। फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कोई दूसरी बड़ी फिल्म नहीं है, जिसका सीधा फायदा सनी देओल को मिल रहा है।
