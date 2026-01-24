Border 2 अब चटाएगी ‘धुरंधर’ को धूल, मेकर्स ने बनाया मास्टरप्लान, सनी तोड़ेंगे रणवीर का रिकॉर्ड!

मीडिया रिपोर्ट्स और बॉलीवुड हंगामा की ताजा जानकारी के अनुसार,बॉर्डर 2 की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सिनेमाघरों ने 'मिडनाइट शोज' और 'अर्ली मॉर्निंग शोज' की शुरुआत कर दी है। मशहूर सिनेमा चेन 'मूवीमैक्स' ने शनिवार, 24 जनवरी से अपने बड़े थिएटर्स में आधी रात के बाद के शोज जोड़ दिए हैं। पुणे के मूवीमैक्स अमनोरा में रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कुल 6 एक्स्ट्रा शोज लगाए गए हैं। प्रदर्शकों (Exhibitors) का कहना है कि वीकेंड पर भीड़ और बढ़ने वाली है, इसलिए शोज की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया था।