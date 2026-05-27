Malaika Arora ने शेयर की फिटनेस लवर्स के लिए गेंद से की जाने वाली 4 एक्सरसाइज, जानें कैसे करें

Malaika Arora: फिल्मों में एक्टिंग और आइटम सॉन्ग्स के जरिए जलवा बिखेरने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइक अरोडा, 52 साल की उम्र में भी आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस की वीडियो या फोटो शेयर कर ट्रेंड में छाई रहती हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर बड़े साइज की एक गेंद के साथ वर्कआउट करते हुए वीडियो कैप्शन में "4 Medicine Ball Exercises You Need To Try" लिख शेयर किया है। आइए जानते हैं कि इन एक्सरसाइज को कैसे करते हैं और इनके क्या-क्या फायदे होते हैं।