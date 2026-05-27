Byju Raveendran Wife : कभी Rs 4,550 थी संपत्ति, बायजू रविन्द्रन की पत्नी को कहते हैं ‘ब्यूटी विद ब्रेन’, जानिए क्यों 

Byju Raveendran Wife : बायजू (Byju’s) का नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। एजुकेशन सेक्टर में अपना नाम बनाने वाली इस कंपनी की को-फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ, जीआरई (GRE) जैसी मुश्किल परीक्षा पास करने के लिए जानी जाती हैं। इतना ही नहीं 'कोटक हुरून लिस्ट' (Kotak Hurun survey) के अनुसार 4,550 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला उद्यमियों में शामिल हो चुकी हैं। असधारण टैलेंट के साथ-साथ खूबसूरत और स्टाइलिश दिखने की वजह से 'ब्यूटी विद ब्रेन' कही जाती हैं। आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं-