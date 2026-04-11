Jaya Kishori Quotes in Hindi:  जया किशोरी जी के इन अनमोल वचनों से बदल सकती है आपकी लाइफ

Jaya Kishori Quotes in Hindi: आजकल हर कोई बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा है और वो है खुशी। किसी को लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलेगी तो किसी को लगता है कि बड़ी गाड़ी या बड़ा घर ही सब कुछ है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब चीजें मिलने के बाद भी इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। ऐसे में कथा वाचिका और साधिका जया किशोरी जी हमें एक बहुत ही सरल और गहरी बात सिखाती हैं। वे बताती हैं कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और दूसरों के प्रति हमारी सोच में होती है। आइए जानते हैं उनके इस विचार का असली मतलब।