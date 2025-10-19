Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में चावल के भूसे और केमिकल से मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, मिलावटी हल्दी-पाउडर जब्त, संचालक फरार

रेड के दौरान फैक्ट्री से 1400 किलो मिलावटी हल्दी, 75 किलो मिलावटी मिर्ची पाउडर और अन्य मसाले बरामद हुए हैं। इसके अलावा 400 किलो चावल का भूसा भी जब्त किया गया है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 19, 2025

Jaipur News

भूसे और केमिकल से मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: खोरा बिसल थाना पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर सरना डूंगर रीको में मिलावटी मसाले बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मसाला फैक्ट्री पर छापा मारकर नकली मसाले जब्त किए हैं।


रेड के दौरान फैक्ट्री से 1400 किलो मिलावटी हल्दी, 75 किलो मिलावटी मिर्ची पाउडर और अन्य मसाले बरामद हुए हैं। इसके अलावा 400 किलो चावल का भूसा भी जब्त किया गया है, जिसे मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।


मालिक पहले भी हो चुका गिरफ्तार


थानाप्रभारी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक सीकर निवासी राजेंद्र सिंह और अलसीसर झुंझुनूं निवासी महेंद्र सिंह हैं। दोनों आरोपी पुलिस कार्रवाई से पहले फरार हो गए। फैक्ट्री में खराब गुणवत्ता की हल्दी और मिर्ची में केमिकल मिलाकर उन्हें बाजार में बेचा जा रहा था।


ये मसाले न केवल गुणवत्ता में खराब थे। बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन सकते थे। खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल इकट्ठे किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी महेंद्र सिंह पहले भी मिलावटी मसाला बनाने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है।

