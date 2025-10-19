जयपुर में दिवाली पर बदला ट्रैफिक रूट, 22 अक्टूबर तक कई रास्तों पर डायवर्जन और नो पार्किंग, परकोटा बना नो व्हीकल जोन

Jaipur Diwali Traffic (Patrika Photo)
Jaipur diwali traffic: रूप चतुर्दशी, दिवाली और गोवर्धन पूजा का पर्व 19 से 22 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी शहर के बाजार दिवाली की रौनक से सज गए हैं और रोशनी से जगमगा रहे हैं।
बता दें कि बड़ी संख्या में लोग बाजारों की सजावट और खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, जिससे पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 19 से 22 अक्टूबर तक हर शाम 6 बजे के बाद यातायात की विशेष व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
जयपुर में दिवाली पर्व के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और ट्रैफिक जाम से आमजन को राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। रविवार से 22 अक्टूबर तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। पुलिस ने परकोटा क्षेत्र में वाहनों के आवागमन, पार्किंग और डायवर्जन से जुड़ी कई नई गाइडलाइन जारी की हैं, ताकि लोग आसानी से दिवाली की रोशनी और सजावट का आनंद ले सकें।
त्योहारी सीजन के दौरान शहर के मुख्य बाजारों जौहरी बाजार, बापू बाजार, किशनपोल बाजार, चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया बाजार में भीड़ को देखते हुए परकोटा क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 22 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
एमआई रोड, अशोका मार्ग, भगवानदास रोड, पृथ्वीराज रोड, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, संसार चंद्र रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। परकोटा में रहने वाले लोग अपने वाहनों को रामनिवास बाग स्थित जेडीए पार्किंग, चौगान स्टेडियम, रामलीला मैदान, आतिश मार्केट और अन्य चिन्हित पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर सकेंगे।
त्योहारी रोशनी देखने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़, और अजमेरी गेट से सांगानेरी गेट तक की सड़क का एक हिस्सा केवल पैदल चलने वालों के लिए आरक्षित रहेगा। एंबुलेंस, अग्निशमन और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों के लिए सभी मार्गों पर निर्बाध आवाजाही की अनुमति होगी।
अजमेरी गेट से प्रवेश : हल्के वाहन किशनपोल बाजार से छोटी चौपड़, फिर चांदपोल बाजार और संजय सर्किल के रास्ते अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इसके अलावा, त्रिपोलिया बाजार रोड से चौड़ा रास्ता, न्यू गेट और रामनिवास बाग के माध्यम से वाहन टोंक रोड और जेएलएन मार्ग की ओर जा पाएंगे।
सांगानेरी गेट से प्रवेश : यहां से आने वाले वाहन जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार और चौड़ा रास्ता होते हुए न्यू गेट से बाहर निकल सकेंगे।
घाटगेट से प्रवेश : घाटगेट बाजार से आने वाले हल्के वाहन रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, चार दरवाजा और सूरजपोल गेट की दिशा में जा पाएंगे। त्योहारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है।
संजय सर्किल से छोटी चौपड़, छोटी चौपड़ से अजमेरी गेट, चौगान चौराहा से छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट से छोटी या बड़ी चौपड़, न्यू गेट से त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट या रामगंज चौपड़, घाटगेट से मिनर्वा सर्किल, मिनर्वा सर्किल से धर्म सिंह सर्किल, पृथ्वीराज टी-पॉइंट से एसएमएस अस्पताल और अशोका टी-पॉइंट से यादगार तक इन सभी मार्गों पर आम यातायात बंद रहेगा।
रोशनी देखने आने वाले पैदल दर्शकों की सुविधा के लिए कई हिस्सों को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इनमें शामिल हैं…रामनिवास बाग चौराहा से सांगानेरी गेट तक, बापू बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार, बांदरवाल गेट से बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ से गणगौरी बाजार तक नो-व्हीकल जोन रहेगा।
संजय सर्किल से आमेर जाने वाले वाहन : सरोज सिनेमा व माउंट रोड से रामगढ़ मोड़ की ओर जाएंगे।
जलमहल से आने वाले वाहन : सुभाष चौक, चार दरवाजा, रामगंज चौपड़ से बड़ी चौपड़ होकर बाहर निकल सकेंगे।
अजमेर रोड और खासाकोठी से आने वाले वाहन : एमआई रोड और अजमेरी गेट से किशनपोल बाजार जा सकेंगे।
गोविंद मार्ग और जेएलएन मार्ग से आने वाले वाहन : सांगानेरी गेट और धर्मसिंह सर्किल से प्रवेश कर पाएंगे।
गौरव टॉवर क्षेत्र में त्योहारी सीजन में यहां भीड़ को देखते हुए कुछ रास्ते एकतरफा किए गए हैं। हनुमान मंदिर मोड़ से आने वाले वाहन डी-ब्लॉक मालवीय नगर की ओर जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड पार्क से गौरव टॉवर की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा।
गोविंद मार्ग से परनामी मंदिर चौराहा होकर पंचवटी सर्किल तक यातायात चलेगा, लेकिन पंचवटी सर्किल से वापसी दिशा में आवागमन बंद रहेगा। गुरुनानकपुरा रोड और शिवानंद मार्ग से परनामी मंदिर चौराहे की ओर यातायात बंद रहेगा।
रोशनी देखने आने वाले लोगों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था सामुदायिक भवन, अमर जैन अस्पताल और नेशनल हैंडलूम के पास स्थित जे.डी.ए. पार्किंग में की गई है। मानसरोवर क्षेत्र में यहां भीड़ प्रबंधन के लिए मिनी बस और लो-फ्लोर बसों को आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। सिंधी कैंप बस स्टैंड से चलने वाली सभी बसों के रूटों में भी बदलाव किया गया है।
दिल्ली रोड की ओर जाने वाली बसें अब 22 गोदाम सर्किल, पोलो सर्किल, रामबाग चौराहा, शांति पथ होकर दिल्ली रोड जाएंगी। आगरा रोड, टोंक रोड, अजमेर रोड और सीकर रोड की ओर जाने वाली बसों के लिए भी नए डायवर्जन तय किए गए हैं। वापसी में आने वाली बसों के लिए कलेक्ट्रेट सर्किल, खासाकोठी स्लिप लेन और एमआई रोड से गुजरने के निर्देश दिए गए हैं।
18 से 21 अक्टूबर तक साइकिल ट्रॉली, ठेले, बैलगाड़ी और सरिए जैसी वस्तुएं ढोने वाले सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का प्रवेश परकोटा क्षेत्र, एमआई रोड, अशोका मार्ग और एमडी रोड में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। किसी भी तरह की ट्रैफिक समस्या या सुझाव के लिए 1095, 2565630, 2561256 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 8764866972 पर भी संदेश भेजा जा सकता है।
