जयपुर में दिवाली पर बदला ट्रैफिक रूट, 22 अक्टूबर तक कई रास्तों पर डायवर्जन और नो पार्किंग, परकोटा बना नो व्हीकल जोन



संजय सर्किल से आमेर जाने वाले वाहन : सरोज सिनेमा व माउंट रोड से रामगढ़ मोड़ की ओर जाएंगे।

जलमहल से आने वाले वाहन : सुभाष चौक, चार दरवाजा, रामगंज चौपड़ से बड़ी चौपड़ होकर बाहर निकल सकेंगे।

अजमेर रोड और खासाकोठी से आने वाले वाहन : एमआई रोड और अजमेरी गेट से किशनपोल बाजार जा सकेंगे।

गोविंद मार्ग और जेएलएन मार्ग से आने वाले वाहन : सांगानेरी गेट और धर्मसिंह सर्किल से प्रवेश कर पाएंगे।