23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भीलवाड़ा

Bhilwara: एक्शन मोड में भीलवाड़ा नगर विकास न्यास, अवैध निर्माण पर चलाया पीला पंजा, क्षेत्र में हड़कंप

शहर की 100 फुट रोड पर नगर विकास न्यास ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को नालों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

भीलवाड़ा

Rakesh Mishra

Dec 23, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने शहर की 100 फुट रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। मंगलवार को न्यास का दस्ता मौके पर पहुंचा और नालों पर किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की। अभियान के दौरान कुछ पक्के अतिक्रमण तोड़े जाने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

होटल के बाहर किए गए अतिक्रमण हटाए

जानकारी के अनुसार नगर विकास न्यास के दल ने सबसे पहले होटल के बाहर किए गए अतिक्रमण हटाए। इसके बाद 100 फुट रोड पर बने अन्य पक्के निर्माणों को लेकर भी तोड़फोड़ की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई की आशंका को देखते हुए कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया है।

उधर, महादेव गुर्जर की चार दुकानों को भी मंगलवार को तोड़े जाने की कार्रवाई प्रस्तावित बताई जा रही है। इस संबंध में महादेव गुर्जर ने बताया कि उन्होंने मामले को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। गुर्जर का कहना है कि नगर विकास न्यास को अदालत द्वारा जारी नोटिस की तामील भी करवा दी गई है।

जारी रहेगा अभियान

अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के व्यापारियों और दुकानदारों में जहां असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं नगर विकास न्यास का कहना है कि सड़क और नालों को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

बड़ी खबरें

