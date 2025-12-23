Bhilwara: एक्शन मोड में भीलवाड़ा नगर विकास न्यास, अवैध निर्माण पर चलाया पीला पंजा, क्षेत्र में हड़कंप

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने शहर की 100 फुट रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। मंगलवार को न्यास का दस्ता मौके पर पहुंचा और नालों पर किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की। अभियान के दौरान कुछ पक्के अतिक्रमण तोड़े जाने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।