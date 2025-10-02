ACB Action: जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई, दलाल के जरिए रिश्वत लेते थानाधिकारी गिरफ्तार, इस एवज में मांगी थी घूस

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)ने गुरुवार को फुलेरा थाना अधिकारी चंद्र प्रकाश यादव और प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) हैप्पी माथुर को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा की गई। कार्रवाई से बाद फुलेरा थाने में हड़कंप मच गया। साइबर क्राइम की शिकायत में गिरफ्तार नहीं करने एवं मामला रफा दफा करने के एवज में 70 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।