जयपुर में जेडीए का बुलडोजर एक्शन: 127 बीघा में फैली 9 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, सड़क और सरकारी जमीन कराई मुक्त

महानिरीक्षक, पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-10, 11, 12, 14, 18, 22, 24, 13, 1 और 3 में कार्रवाई की गई। जयसिंहपुरा खोर में गुजराजियों की ढाणी, कलवाड़ा–अजयराजपुरा रोड, ग्राम पवालिया, भोपावास, ग्वार जाटान, जोशीवालाखेजड़ों का वास, रैनवाल टोल नाका और साभरिया रोड कानोता सहित कई इलाकों में बिना अनुमति और बिना भू-रूपांतरण के बसाई जा रही कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया।