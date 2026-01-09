9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

जयपुर में जेडीए का बुलडोजर एक्शन: 127 बीघा में फैली 9 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, सड़क और सरकारी जमीन कराई मुक्त

जेडीए ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों व अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ कई जोन में बुलडोजर चलाया। शुक्रवार को 127 बीघा भूमि पर बनी 9 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Jan 09, 2026

जयपुर। जेडीए ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों व अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ कई जोन में बुलडोजर चलाया। शुक्रवार को 127 बीघा भूमि पर बनी 9 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही एक बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और प्रमुख सड़कों की सीमा में किए गए अस्थायी अतिक्रमण भी हटाए गए।

महानिरीक्षक, पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-10, 11, 12, 14, 18, 22, 24, 13, 1 और 3 में कार्रवाई की गई। जयसिंहपुरा खोर में गुजराजियों की ढाणी, कलवाड़ा–अजयराजपुरा रोड, ग्राम पवालिया, भोपावास, ग्वार जाटान, जोशीवालाखेजड़ों का वास, रैनवाल टोल नाका और साभरिया रोड कानोता सहित कई इलाकों में बिना अनुमति और बिना भू-रूपांतरण के बसाई जा रही कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया।

जेडीए अधिकारियों के अनुसार इन स्थानों पर मिट्टी-ग्रेवल और सीमेंट की सड़कें, प्लॉटों की बाउंड्रीवॉल, टीनशेडनुमा निर्माण और अन्य ढांचे खड़े कर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश की जा रही थी। समय रहते कार्रवाई कर इन प्रयासों को विफल किया गया।

इसके अलावा दिल्ली रोड स्थित ग्राम ईश्वरवाला में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर जमीन को मुक्त कराया गया। वहीं जोन-1 और जोन-3 में नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर सचिवालय क्षेत्र, पृथ्वीराज रोड, सुभाष मार्ग, नेहरू कॉम्पलेक्स से लालकोठी अंडरपास तक सड़क सीमा में लगे ठेले, होर्डिंग, तंबू और अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया गया।

Published on:

09 Jan 2026 07:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में जेडीए का बुलडोजर एक्शन: 127 बीघा में फैली 9 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, सड़क और सरकारी जमीन कराई मुक्त

Patrika Site Logo

