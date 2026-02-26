Rajasthan Education: एमएससी और दूरस्थ बीएड प्रवेश के लिए 27 फरवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन, 500 सीटों पर होगा चयन

Distance BEd: जयपुर। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) ने जनवरी 2026 सत्र के अंतर्गत एमएससी और दूरस्थ बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम मौका होगा, इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।