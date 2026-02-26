Govt Gobs: लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए 9.34 लाख से अधिक अभ्यर्थी मैदान में, 9 और 10 मई को होगी परीक्षा

Rajasthan Lab Assistant: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। इस भर्ती के लिए राज्यभर से कुल 9,34,735 आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक माने जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने से प्रतियोगिता बेहद कड़ी होने वाली है।