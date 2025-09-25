ACB ने महिला VDO को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया ट्रैप, PM आवास योजना की राशि स्वीकृत के बदले की थी इतने रुपए की डिमांड

बुधवार दोपहर एसीबी की अजमेर इंटेलिजेंस यूनिट प्रभारी कंचन भाटी के नेतृत्व में टीम ने दूदू की रहलाना ग्राम पंचायत के पास जाल बिछाया। एसीबी की टीम के बताए अनुसार पीड़ित महिला ने ग्राम विकास अधिकारी सोनाक्षी को रिश्वत के एक हजार रुपए के नोट थमा दिए। रिश्वत की रकम लेने का इशारे पर एसीबी टीम ने सोनाक्षी को दबोच लिया। उसको गुरुवार को जयपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा।