ACB ने महिला VDO को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया ट्रैप, PM आवास योजना की राशि स्वीकृत के बदले की थी इतने रुपए की डिमांड

Female VDO Bribe Case: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर इंटेलिजेंस यूनिट ने बुधवार दोपहर दूदू की रहलाना ग्राम पंचायत की महिला ग्राम विकास अधिकारी
को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। उसने पीड़िता से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण राशि की स्वीकृत के बदले में ढाई हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी।
बुधवार दोपहर एसीबी की अजमेर इंटेलिजेंस यूनिट प्रभारी कंचन भाटी के नेतृत्व में टीम ने दूदू की रहलाना ग्राम पंचायत के पास जाल बिछाया। एसीबी की टीम के बताए अनुसार पीड़ित महिला ने ग्राम विकास अधिकारी सोनाक्षी को रिश्वत के एक हजार रुपए के नोट थमा दिए। रिश्वत की रकम लेने का इशारे पर एसीबी टीम ने सोनाक्षी को दबोच लिया। उसको गुरुवार को जयपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पीड़िता ने एसीबी जयपुर मुख्यालय में परिवाद दिया। परिवाद में सामने आया कि महिला ग्राम विकास अधिकारी सोनाक्षी यादव ने पीएम आवास योजना की आवास निर्माण की स्वीकृत राशि जारी करने के लिए ढाई हजार की रिश्वत की मांग की।
उसने एक हजार रुपए बतौर अग्रिम भुगतान प्राप्त कर लिए। एसीबी में शिकायत पर 500 रुपए सत्यापन की कार्रवाई में दे दिए थे। शेष एक हजार रुपए की रकम बुधवार को पीड़िता से लेने के बाद एसीबी ने सोनाक्षी से बरामद किए।