अजमेर

RPSC Update : 11 जनवरी को होगी डिप्टी कमांडेंट परीक्षा, प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड, ये लाना है अनिवार्य

RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अपडेट। डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) परीक्षा 11 जनवरी होगी। RPSC ने प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 09, 2026

RPSC Update Deputy Commandant exam on 11 January Admit cards uploaded to website Bringing these documents is mandatory

राजस्थान लोक सेवा आयोग का आफिस। फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग इस साल की पहली परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) परीक्षा 11 जनवरी होगी। आयोग ने डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए।

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा अजमेर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 से 2.30 बजे तक कराई जाएगी। परीक्षा में ओएमआर शीट के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा।

ये लाना है अनिवार्य

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना जरूरी होगा। मूल आधार कार्ड पर पुरानी अथवा अस्पष्ट फोटो होने पर मूल मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा।

अजमेर में 17 केन्द्रों पर होगी आयोजित

स्पष्ट मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह परीक्षा अजमेर में 17 केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लगभग 4500 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Jan 2026 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC Update : 11 जनवरी को होगी डिप्टी कमांडेंट परीक्षा, प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड, ये लाना है अनिवार्य

