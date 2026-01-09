RPSC Update : 11 जनवरी को होगी डिप्टी कमांडेंट परीक्षा, प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड, ये लाना है अनिवार्य

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा अजमेर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 से 2.30 बजे तक कराई जाएगी। परीक्षा में ओएमआर शीट के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा।