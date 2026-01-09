अजमेर में ADA का बड़ा एक्शन: मार्टिंडल ब्रिज से श्रीनगर रोड तक चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में 48 गुमटियां ध्वस्त

मार्टिंडल ब्रिज से श्रीनगर रोड तक संचालित करीब 50 से ज्यादा गुमटियां बनी हुई थी। इन्हें बीते दिसम्बर में हटाया जाना था। जिला प्रशासन और अजमेर विकास प्राधिकरण ने गुमटियों के दुकानदारों को सामान खाली करने का समय दिया था। दिसम्बर में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के उर्स, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के दौरे के कारण जाप्ता नहीं मिलने से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई थी।