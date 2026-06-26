Ajmer: री-नीट का फर्जी पेपर बेचने वाले 2 छात्र हरियाणा से गिरफ्तार, अब मोबाइल और बैंक खाते से खुलेंगे राज

दयानंद महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने इस संबंध में शिकायत दी। पुलिस शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए मोबाइल नंबरों की लोकेशन और डिजिटल गतिविधि की पड़ताल करते हुए हरियाणा करनाल पहुंची। यहां से दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अनुसंधान में उन्होंने फर्जी पेपर तैयार कर छात्रों से पैसे ऐंठने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने बिहार मधुबनी हाल हरियाणा करनाल निवासी आकाश कुमार (19) और उत्तर प्रदेश कासगंज निवासी अश्वनी कुमार (19) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों करनाल में इंजीनियरिंग में बी. टेक प्रथम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं। कार्रवाई में अलवर गेट थानाप्रभारी नरेन्द्रसिंह जाखड़, रामगंज थाने के एएसआई सुरेन्द्र सिंह व सिपाही मूलाराम ने विशेष योगदान दिया।