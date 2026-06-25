Ajmer: बीच बाजार महिला के गले पर बाइक सवारों ने मारा झपट्टा, 4 लाख की सोने की चेन लेकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार कायड़ रोड यूनिवर्सिटी चौराहा निवासी संजना गुरुवार को खरीदारी के लिए गांधी भवन क्षेत्र से पैदल गुजर रही थी। तभी पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने संजना को टारगेट किया। इससे पहले कि संजना कुछ समझ पाती बाइक पर पीछे बैठे युवक ने उसके गले में पहनी सोने की चेन पर झपट्टा मारा। वारदात इतनी तेजी से हुई की संजना सम्भल भी नहीं पाई और आरोपी मौके से फरार हो गए। लूटी गई चेन का वजन करीब ढाई तोला था। दिनदहाड़े वारदात से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने लुटेरों का पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार बाइक पर फरार होने में कामयाब रहे।