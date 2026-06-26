Ajmer Crime: जिसके लिए पति को छोड़ा, उसी ने लव मैरिज के 4 साल बाद कर दी पत्नी की हत्या; शव को गोद में लेकर बैठा रहा

जांच में सामने आया कि माया ने 2023 में अपने पहले पति को छोड़कर कान्हा से विवाह किया था। विवाह समाज की परंपराओं के विपरीत माना गया, जिसके कारण उसके परिवार को सामाजिक स्तर पर दंड और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। इसके बाद परिजन ने माया से संबंध तोड़ लिए। जब पुलिस मृतका के पीहर पक्ष को सूचना देने पहुंची तो भीलवाड़ा के शंभूगढ़ कालियास निवासी उसके भाई रमेश ने शुरुआत में आने से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि बहन के फैसले के बाद परिवार ने उससे नाता तोड़ लिया, हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद वह अजमेर पहुंचा।