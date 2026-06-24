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Rajasthan Employment News : इंतज़ार ख़त्म, RPSC ने जारी किया 5 सरकारी भर्तियों का ‘इंटरव्यू शेड्यूल’, देखें पूरा कलेंडर

आरपीएससी ने जारी किया सहायक आचार्य, पीटीआई और पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती 2023-2024 का इंटरव्यू शेड्यूल। 2 जुलाई से शुरू होंगे साक्षात्कार, अभ्यर्थी नोट करें जरूरी नियम।
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अजमेर

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Nakul Devarshi

Jun 24, 2026

Rajasthan SI Re Exam 2021

RPSC Headquarter Ajmer

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में जाने का एक और बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। आयोग प्रशासन ने कॉलेज शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकाली गई विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों के साक्षात्कारों की तिथियां घोषित कर दी हैं। आरपीएससी ने इस पूरे विस्तृत कार्यक्रम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव अपलोड कर दिया है ताकि अभ्यर्थी समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर सकें। इस नए भर्ती कैलेंडर के सामने आने के बाद राजस्थान के उन अभ्यर्थियों में उत्साह है जो लिखित परीक्षा पास करने के बाद महीनों से इंटरव्यू के अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जुलाई 2026 के महीने में आयोजित होने वाले इन साक्षात्कारों के माध्यम से कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों को नए प्रोफेसर और अधिकारी मिलने का रास्ता साफ होगा।

जानिए किस विषय का इंटरव्यू किस तारीख को

आरपीएससी द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के अलग-अलग विषयों और पदों के इंटरव्यू चरणों की तारीखें इस प्रकार से तय की गई हैं:

सहायक आचार्य – बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के साक्षात्कार का आयोजन बेहद कम समय में पूरा किया जाएगा। इस पद के लिए इंटरव्यू 2 जुलाई से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।

सहायक आचार्य – इतिहास

राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया काफी लंबी चलने वाली है। सहायक आचार्य इतिहास के 10वें चरण के साक्षात्कार आगामी 6 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक लगातार चलेंगे।

सहायक आचार्य – संस्कृत

संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी इंटरव्यू का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इस भर्ती के साक्षात्कार 6 जुलाई से शुरू होंगे और 16 जुलाई 2026 तक आरपीएससी मुख्यालय अजमेर में संपन्न करवाए जाएंगे।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक

कॉलेज शिक्षा विभाग में पीटीआई बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह अंतिम मौका होगा। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 10 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।

पुस्तकालयाध्यक्ष

लाइब्रेरियन पद के लिए सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की इंटरव्यू प्रक्रिया भी जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही शुरू हो रही है। इसके तहत तृतीय चरण के साक्षात्कार 6 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।

'सुपर स्पेशियलिटी' पदों के लिए 10 जुलाई को इंटरव्यू

कॉलेज शिक्षा विभाग के अलावा आरपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकाली गई सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 का कार्यक्रम भी घोषित किया है। मेडिकल क्षेत्र के उच्च पदों के लिए होने वाले ये साक्षात्कार मुख्य रूप से 10 जुलाई 2026 को एक ही दिन में आयोजित किए जाएंगे।

इसके तहत तीन प्रमुख ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी विभागों को शामिल किया गया है:

  • कॉर्डियोलॉजी (Cardiology - सुपर स्पेशियलिटी)
  • रेस्पिरेटरी मेडिसिन / टीबी एंड चेस्ट (Respiratory Medicine / TB & Chest - ब्रॉड स्पेशियलिटी)
  • नियोनेटोलॉजी (Neonatology - सुपर स्पेशियलिटी)

इन पदों पर चयनित होने वाले डॉक्टर्स को राजस्थान के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में सहायक आचार्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

इन दस्तावेजों के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

आयोग सचिव ने साक्षात्कार कार्यक्रम जारी करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गाइडलाइन और आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक, यदि कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू के तय समय पर अपने पूरे डाक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित नहीं होता है, तो उसे प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा।

साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को अपने साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से लानी होंगी:

  • नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो: अभ्यर्थी को अपना सबसे नया और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ लेकर आना होगा।
  • मूल पहचान-पत्र : एक ऐसा ओरिजिनल आईडी कार्ड जिसमें अभ्यर्थी की नवीनतम और पूरी तरह से स्पष्ट फोटो लगी हो (जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य अनुमत पहचान पत्र)।
  • समस्त मूल प्रमाण-पत्र : शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और अनुभव से जुड़े सभी मूल दस्तावेज।
  • फोटोकॉपी सेट: सभी मूल प्रमाण पत्रों का एक स्व-सत्यापित (Self-Attested) फोटोकॉपी सेट भी साथ लाना आवश्यक है।

आरपीएससी ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों में से किसी भी एक की कमी होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार रूम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत साक्षात्कार पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित समय से कुछ दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे।

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Updated on:

24 Jun 2026 09:00 am

Published on:

24 Jun 2026 08:58 am

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