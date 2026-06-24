Rajasthan Employment News : इंतज़ार ख़त्म, RPSC ने जारी किया 5 सरकारी भर्तियों का ‘इंटरव्यू शेड्यूल’, देखें पूरा कलेंडर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में जाने का एक और बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। आयोग प्रशासन ने कॉलेज शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकाली गई विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों के साक्षात्कारों की तिथियां घोषित कर दी हैं। आरपीएससी ने इस पूरे विस्तृत कार्यक्रम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव अपलोड कर दिया है ताकि अभ्यर्थी समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर सकें। इस नए भर्ती कैलेंडर के सामने आने के बाद राजस्थान के उन अभ्यर्थियों में उत्साह है जो लिखित परीक्षा पास करने के बाद महीनों से इंटरव्यू के अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जुलाई 2026 के महीने में आयोजित होने वाले इन साक्षात्कारों के माध्यम से कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों को नए प्रोफेसर और अधिकारी मिलने का रास्ता साफ होगा।