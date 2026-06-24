Rajasthan Employment News : इंतज़ार ख़त्म, RPSC ने जारी किया 5 सरकारी भर्तियों का ‘इंटरव्यू शेड्यूल’, देखें पूरा कलेंडर

RPSC Headquarter Ajmer
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में जाने का एक और बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। आयोग प्रशासन ने कॉलेज शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकाली गई विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों के साक्षात्कारों की तिथियां घोषित कर दी हैं। आरपीएससी ने इस पूरे विस्तृत कार्यक्रम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव अपलोड कर दिया है ताकि अभ्यर्थी समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर सकें। इस नए भर्ती कैलेंडर के सामने आने के बाद राजस्थान के उन अभ्यर्थियों में उत्साह है जो लिखित परीक्षा पास करने के बाद महीनों से इंटरव्यू के अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जुलाई 2026 के महीने में आयोजित होने वाले इन साक्षात्कारों के माध्यम से कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों को नए प्रोफेसर और अधिकारी मिलने का रास्ता साफ होगा।
आरपीएससी द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के अलग-अलग विषयों और पदों के इंटरव्यू चरणों की तारीखें इस प्रकार से तय की गई हैं:
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के साक्षात्कार का आयोजन बेहद कम समय में पूरा किया जाएगा। इस पद के लिए इंटरव्यू 2 जुलाई से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।
राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया काफी लंबी चलने वाली है। सहायक आचार्य इतिहास के 10वें चरण के साक्षात्कार आगामी 6 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक लगातार चलेंगे।
संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी इंटरव्यू का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इस भर्ती के साक्षात्कार 6 जुलाई से शुरू होंगे और 16 जुलाई 2026 तक आरपीएससी मुख्यालय अजमेर में संपन्न करवाए जाएंगे।
कॉलेज शिक्षा विभाग में पीटीआई बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह अंतिम मौका होगा। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 10 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।
लाइब्रेरियन पद के लिए सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की इंटरव्यू प्रक्रिया भी जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही शुरू हो रही है। इसके तहत तृतीय चरण के साक्षात्कार 6 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।
कॉलेज शिक्षा विभाग के अलावा आरपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकाली गई सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 का कार्यक्रम भी घोषित किया है। मेडिकल क्षेत्र के उच्च पदों के लिए होने वाले ये साक्षात्कार मुख्य रूप से 10 जुलाई 2026 को एक ही दिन में आयोजित किए जाएंगे।
इसके तहत तीन प्रमुख ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी विभागों को शामिल किया गया है:
इन पदों पर चयनित होने वाले डॉक्टर्स को राजस्थान के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में सहायक आचार्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
आयोग सचिव ने साक्षात्कार कार्यक्रम जारी करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गाइडलाइन और आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक, यदि कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू के तय समय पर अपने पूरे डाक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित नहीं होता है, तो उसे प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा।
साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को अपने साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से लानी होंगी:
आरपीएससी ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों में से किसी भी एक की कमी होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार रूम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत साक्षात्कार पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित समय से कुछ दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे।
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