अजमेर-किशनगढ़ हाईवे पर रोडवेज बस में लगी आग, चालक-परिचालक की सूझबूझ से बची 37 यात्रियों की जान

चालक- परिचालक भी अपने आवश्यक दस्तावेज एवं सामान लेकर बस से उतर गए। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर किशनगढ़, अजमेर और गेगल टोल नाके से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण बोनट में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।