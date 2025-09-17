Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

VIDEO: जयपुर में चलती रोडवेज बस बनी आग का गोला, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जयपुर के चैनपुरा इलाके की रेलवे क्रॉसिंग के पास एक चलती राजस्थान रोडवेज बस अचानक आग का गोला बन गई।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 17, 2025

Rajasthan Roadway Fire
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जयपुर के चैनपुरा इलाके की रेलवे क्रॉसिंग के पास एक चलती राजस्थान रोडवेज बस अचानक आग का गोला बन गई। इस भयावह हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बस आग की लपटों में घिरी हुई है।

इसके बाद बस में सवार 30 से अधिक यात्रियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, यात्रियों का सारा सामान आग में जलकर राख हो गया।

चलती बस में धुआं, मचा हड़कंप

बता दें, यह हादसा उस समय हुआ जब बस चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची थी। अचानक बस के इंजन से धुआं उठने लगा, जिसे देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही पलों में धुआं घना हो गया और आग की लपटें बस के पिछले हिस्से से सामने की ओर फैलने लगीं। यात्रियों ने चीख-पुकार शुरू कर दी और जान बचाने के लिए खिड़कियों और दरवाजों से कूदना शुरू कर दिया।

गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए, और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।

यहां देखें वीडियो-


स्थानीय लोगों ने किया बचाव

आग की लपटों से घिरी बस को देखकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। स्थानीय निवासियों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक बस का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग इतनी भीषण थी कि बस का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों की त्वरित मदद और यात्रियों की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया।

फिलहाल, आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / VIDEO: जयपुर में चलती रोडवेज बस बनी आग का गोला, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.