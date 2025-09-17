VIDEO: जयपुर में चलती रोडवेज बस बनी आग का गोला, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; मचा हड़कंप

आग की लपटों से घिरी बस को देखकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। स्थानीय निवासियों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक बस का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग इतनी भीषण थी कि बस का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों की त्वरित मदद और यात्रियों की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया।