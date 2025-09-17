VIDEO: जयपुर में चलती रोडवेज बस बनी आग का गोला, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जयपुर के चैनपुरा इलाके की रेलवे क्रॉसिंग के पास एक चलती राजस्थान रोडवेज बस अचानक आग का गोला बन गई। इस भयावह हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बस आग की लपटों में घिरी हुई है।
इसके बाद बस में सवार 30 से अधिक यात्रियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, यात्रियों का सारा सामान आग में जलकर राख हो गया।
बता दें, यह हादसा उस समय हुआ जब बस चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची थी। अचानक बस के इंजन से धुआं उठने लगा, जिसे देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही पलों में धुआं घना हो गया और आग की लपटें बस के पिछले हिस्से से सामने की ओर फैलने लगीं। यात्रियों ने चीख-पुकार शुरू कर दी और जान बचाने के लिए खिड़कियों और दरवाजों से कूदना शुरू कर दिया।
गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए, और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।
आग की लपटों से घिरी बस को देखकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। स्थानीय निवासियों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक बस का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग इतनी भीषण थी कि बस का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों की त्वरित मदद और यात्रियों की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया।
फिलहाल, आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया है।