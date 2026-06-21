Re-NEET in Rajasthan : बुर्का पहनी छात्रा को एंट्री में रोका, परिजनों का विरोध- हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?

छात्रा कुलसुम बानो ने अपने बयान में कहा, ''एनटीए के नियम 18 में यह बहुत स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है कि देश के अभ्यर्थी अपनी धार्मिक और पारंपरिक पोशाक में परीक्षा देने आ सकते हैं। मैंने 3 मई को आयोजित हुई मुख्य नीट परीक्षा के दौरान भी यही पारंपरिक पोशाक पहनी थी और तब मुझे किसी भी केंद्र पर नहीं रोका गया था। हमने यहां तैनात महिला सुरक्षा स्टाफ से यह भी अनुरोध किया कि वे हमें एक तरफ ले जाकर पर्दे के पीछे हमारी पूरी और गहन चेकिंग कर लें, लेकिन उन्होंने शुरुआत में साफ मना कर दिया। जब एनटीए ने नियमों में हमें अनुमति दी है, तो परीक्षा केंद्र के ये स्थानीय सुरक्षाकर्मी हमें इस तरह प्रताड़ित नहीं कर सकते।"