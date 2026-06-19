19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में ‘मियादी शादी’ के नाम पर नाबालिगों का सौदा, पुलिस ने महिला सरगना समेत 6 आरोपियों को दबोचा

Human Trafficking Gang Rajasthan: अजमेर में दरगाह अंदरकोट क्षेत्र से नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने, ‘मियादी शादी’ का झांसा देकर बेचने और लाखों रुपए वसूलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में अब गिरोह की महिला सरगना समेत अब तक 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Jun 19, 2026

Rajasthan Police Action

नाबालिग लड़की को 3 लाख रुपए में बेचकर अधेड़ से कराई शादी, पत्रिका फाइल फोटो

Human Trafficking Gang Rajasthan: अजमेर में दरगाह अंदरकोट क्षेत्र से नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने, ‘मियादी शादी’ का झांसा देकर बेचने और लाखों रुपए वसूलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि गिरोह की महिला सरगना ने पीड़िता को चूरू सरदारशहर से पहले भी दो अलग-अलग स्थानों पर बेचा था। इधर, प्रकरण की पड़ताल में जुटी दरगाह थाना पुलिस ने मामले में अब गिरोह की महिला सरगना समेत अब तक 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस सम्भवत: शुक्रवार को प्रकरण में पूरा खुलासा करेगी।

नाबालिग की कराते मियादी शादी

अजमेर पुलिस की पड़ताल में आया है कि गिरोह अपने जाल में फंसी नाबालिग को पहले मियादी शादी के लिए तैयार करते हैं। फिर उसको एक के बाद एक कई स्थानों पर बेचकर मोटी रकम वसूली जाती है। गिरोह की महिला सरगना ने पीड़िता के तीन सौदों से अच्छा खासा मुनाफा कमाया लेकिन पीड़िता को कोई राशि नहीं दी गई। प्रकरण में अनुसंधान कर रहे वृत्ताधिकारी (दरगाह) लक्षमणराम चौधरी प्रकरण की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगे है।

देहशोषण से पहले देते थे नशा

जानकारी के अनुसार पीड़िता पहले दो स्थानों से निकलने में सफल रही, लेकिन सरदारशहर में जिस अधेड़ उम्र युवक से उसकी शादी कराई गई, उसके परिवार ने उसे कड़ी निगरानी में रखा। पीड़िता को शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई। पुलिस की पड़ताल में पीड़िता ने यह भी कबूला किया कि आरोपी देहशोषण करने से पहले उसको नशीला पदार्थ पिला देते थे। पीड़िता के हाथ, कमर पर मिले घावों का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण भी कराया है।

मियादी शादी के नाम पर सौदा

पड़ताल में सामने आया है कि गिरोह की महिला सरगना साथ काम करने वाली महिलाओं के जरिए नाबालिग को रोजगार दिलाने का झांसा देकर फंसाती थी। इसके बाद ग्राहक मिलने पर उन्हें मियादी शादी का लालच देकर बेच दिया जाता था। कुछ दिन संबंधित परिवार में रहने के बाद पीड़िताएं बहाने से लौट आती थीं।

दलाल की भूमिका भी आई सामने

जांच में यह भी पता चला है कि चूरू जिले के सरदारशहर में गिरोह का स्थानीय दलाल सक्रिय था। ग्राहक मिलने पर वह गिरोह की महिलाओं से सम्पर्क कर नाबालिग को बुलवाता था। वहां झूठी शादी की रस्में पूरी करके उसको बेच दिया जाता था।

उम्र के लिए कराया मेडिकल

पीड़िता के पास उम्र संबंधी कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण पुलिस ने उसकी वास्तविक उम्र के निर्धारण के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच आंकी गई है। पुलिस ने प्रकरण में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गम्भीर धाराओं को शामिल करते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस पुलिस पड़ताल में आया कि पीडिता धार्मिक संस्था में शिक्षित हुई है।

ऐसे पकड़े गए आरोपी

मामले में पुलिस ने गिरोह की कथित सरगना, उसके पति, बेटे, दो अन्य महिलाएं व नाबालिग से शादी रचाने वाले युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई में पकड़ आई महिला की निशानदेही पर गिरोह की महिला सरगना और उसके परिवार के सदस्यों तक पहुंच बनाई।

Rajasthan: नाबालिग लड़की को 3 लाख में बेचकर 45 वर्षीय अधेड़ से कराई शादी, पीड़िता बोली- ‘पुलिस लेकर आओ’

ये भी पढ़ें
Ajmer girl Marriage

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 08:04 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में ‘मियादी शादी’ के नाम पर नाबालिगों का सौदा, पुलिस ने महिला सरगना समेत 6 आरोपियों को दबोचा

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: कैटरिंग की आड़ में मानव तस्करी, शिकार और खरीदार तय होने के बाद कोडवर्ड में करते बात

Human trafficking in Ajmer
अजमेर

अजमेर में महिला कार चालक की दबंगई, नो-पार्किंग में खड़ी गाड़ी का चालान काट रहे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश

Ajmer Traffic Police
अजमेर

Ajmer: नसीराबाद घाटी में 60 करोड़ की लागत से बॉटल नेक होगा खत्म, 7 मीटर चौड़ी फोरलेन रोड का काम शुरू

Four Lane Road Project
अजमेर

Rajasthan: नाबालिग लड़की को 3 लाख में बेचकर 45 वर्षीय अधेड़ से कराई शादी, पीड़िता बोली- ‘पुलिस लेकर आओ’

Ajmer girl Marriage
अजमेर

Indian Railway: तकनीकी कार्य के चलते अक्टूबर में कई एक्सप्रेस ट्रेन रहेंगी प्रभावित

indian railway
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.