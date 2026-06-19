अजमेर में ‘मियादी शादी’ के नाम पर नाबालिगों का सौदा, पुलिस ने महिला सरगना समेत 6 आरोपियों को दबोचा

Human Trafficking Gang Rajasthan: अजमेर में दरगाह अंदरकोट क्षेत्र से नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने, ‘मियादी शादी’ का झांसा देकर बेचने और लाखों रुपए वसूलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि गिरोह की महिला सरगना ने पीड़िता को चूरू सरदारशहर से पहले भी दो अलग-अलग स्थानों पर बेचा था। इधर, प्रकरण की पड़ताल में जुटी दरगाह थाना पुलिस ने मामले में अब गिरोह की महिला सरगना समेत अब तक 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस सम्भवत: शुक्रवार को प्रकरण में पूरा खुलासा करेगी।