Indian Railway: तकनीकी कार्य के चलते अक्टूबर में कई एक्सप्रेस ट्रेन रहेंगी प्रभावित

अजमेर. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के मंडावरिया-किशनगढ स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 292 पर आरसीसी बॉक्स रिप्लेसमेन्ट कार्य के चलते ब्लॉक लिया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा। तकनीकी कार्य के कारण रेलवे ने अक्टूबर में ब्लॉक लेने का फैसला किया है। इससे कई एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है।