‘आखिरी रील बन गई यादें’, अजमेर में कांवड़ ले जा रहे 14 साल के शुभम की मौत, छोटे भाई को पढ़ाने का सपना रह गया अधूरा

Rajasthan Road Accident: कांवड़ यात्रा के दौरान अजमेर के गेगल थाने के सामने हुए सड़क हादसे ने एक गरीब परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। जिस बेटे ने पढ़ाई छोड़कर मां का सहारा बनकर छोटे भाई की पढ़ाई का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया था वही बुधवार सुबह ट्रेलर की चपेट में आकर हमेशा के लिए बिछड़ गया। महज 14 साल की उम्र में परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे शुभम की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। किशोर वय शुभम राव की मौत के साथ ही उसकी मां की लाठी टूटने के साथ ही उम्मीदें और सपने सड़क पर बिखर गए।