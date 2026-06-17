Ajmer: नसीराबाद घाटी में 60 करोड़ की लागत से बॉटल नेक होगा खत्म, 7 मीटर चौड़ी फोरलेन रोड का काम शुरू

अनुमानित करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से घाटी मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई में लगभग 7 मीटर की वृद्धि कर इसे दो लेन से चार लेन में विकसित किया जाएगा। कार्य की शुरुआत सीमांकन से की गई, जिसके तहत छोटे खंभे लगाए गए। इसके बाद सड़क किनारे की झाड़ियों, पत्थरों और मलवे को हटाने का काम शुरू हुआ। कई स्थानों पर जेसीबी मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं।