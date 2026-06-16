Ajmer: देश के पहले रोबोटिक कार्डियक सर्जन डॉ सुधीर श्रीवास्तव बोले, मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए

जवाब : वर्ष 1972 में अमरीका चला गया, जहां से ट्रेनिंग की सर्जरी की। कार्डियो थौरेसिक सर्जरी कनाडा में ब्रिटिश कोलम्बिया में की। फिर टेक्सास चला गया। हम ट्रेंड हो गए। पहले हार्ट सर्जरी की जाती थी वह छाती खोलकर, हार्ट मशीन पर डालकर व हार्ट स्टॉप करके सर्जरी करते थे। जब ग्रेजुएट करके टेक्सॉस गया, वर्ष 1995 में मिनीमली इनेवेजली सर्जरी शुरू हो रही थी, जब स्टेरलम कटता है तो रिकवरी बहुत लम्बी व रिकवरी ज्यादा लम्बी होती है। कॉम्प्लीकेशंस ज्यादा होता है। लेकिन मोटरलिटी रेट थी वह कम हो गई थी। लेकिन किसी ने रिकवरी पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ऐसी चीजें डवलप की जाए जिससे हार्ट सर्जरी की जाए ताकि पेशेन्ट की रिकवरी जल्दी हो।