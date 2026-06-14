Ajmer News: अजमेर में जलभराव से मिलेगी राहत, वरुण और आनासागर पर सरकार खर्च करेगी 41 करोड़ रुपए

वरूण सागर के चारों तरफ विशेष अभियान चलाकर गहराई बढ़ाई जाएगी और इस पूरे कार्य में 31 करोड़ रुपए की भारी राशि खर्च होगी। झील की क्षमता बढ़ जाने के कारण आसपास के क्षेत्रों में बारिश के दिनों में होने वाली जलभराव की समस्या का स्थाई रूप से समाधान हो सकेगा। आनासागर झील में पहले फेज में दस करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और इसके अंतर्गत रीजनल चौपाटी, सेवन वंडर्स तथा आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी खुदाई का कार्य प्रमुखता से होगा। यहां भी मिट्टी निकलने से झील काफी गहरी होगी तथा पानी के भराव की क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी एवं शहरवासियों को राहत मिलेगी।