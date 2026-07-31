Ajmer: ‘पति के साथ ही रहूंगी’, सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद की शादी, सुरक्षा मांगने SP ऑफिस पहुंचे तो मिल गए परिजन

इधर युवती के परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे। शुक्रवार को प्रेमी-प्रेमिका अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। इसकी जानकारी मिलने पर दोनों परिवार भी एसपी कार्यालय पहुंच गए। एसपी कार्यालय के कक्ष संख्या 5 के बाहर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। इस दौरान कहासुनी बढ़ने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस लाइन का जाप्ता मौके पर बुलाया गया। पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद प्रेमी युगल को सिविल लाइंस थाना ले गए और उनके बयान दर्ज किए। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को कानून व्यवस्था का पालन करने की हिदायत दी।