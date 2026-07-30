Ajmer Crime: पुष्कर में अवैध पिस्टल के साथ युवक दबोचा, बड़ी वारदात की फिराक में था आरोपी

अजमेर जिला स्पेशल पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तिलोरा स्थित बाबा रामदेव पिकअप बॉडी वर्क्स शॉप पर कार्यरत एक युवक के पास अवैध हथियार है। सूचना के सत्यापन के बाद टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस टीम के पहुंचते ही संदिग्ध युवक मौके से भागने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान तिलोरा निवासी विजय पुत्र मदनलाल धानका बताया। तलाशी में आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने जब हथियार के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की तो आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर पुष्कर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।