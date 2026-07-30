अजमेर: ‘जिंदगी से मोहभंग हो चुका है…’ 20 दिन पहले घर से निकला, फिर नहीं लौटा; नारेली की पहाड़ियों में मिला कंकाल

थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह जाखड़ ने बताया कि गत 24 जुलाई को नारेली के निकट पहाड़ी क्षेत्र में कंकाल मिला था। घटनास्थल के पास खड़ी मोटरसाइकिल के पंजीकरण के आधार पर उसकी पहचान डोडियास निवासी अर्जुन सिंह पुत्र हीरा सिंह रावत के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया। जांच में अर्जुन के मोबाइल की अंतिम लोकेशन भी घटना स्थल के आसपास मिली। पुलिस ने घटना स्थल पर तलाशी में उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया।