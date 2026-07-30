Ajmer Accident: जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर तीन ट्रकों की भिड़ंत, केबिन में फंसा चालक, जेसीबी से निकाला गया बाहर

अजमेर। जिले के मदनगंज-किशनगढ़ क्षेत्र में जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर गुरुवार को तीन भारी वाहनों की भीषण भिड़ंत से अफरा-तफरी मच गई। सड़क किनारे खड़े बजरी से भरे डंपर से एक कंटेनर टकरा गया, जिसके बाद पीछे से आ रहा दूसरा कंटेनर भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक कंटेनर चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।