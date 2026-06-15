Ajmer Development Project: अजमेर को मिलेगी जलभराव से राहत, 7 करोड़ की लागत से चौड़ी होगी केसरबाग पुलिया

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए केसरबाग पुलिया एवं एस्केप चौनल चौड़ाईकरण कार्य का सोमवार को शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना नए अजमेर के निर्माण और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। इस कार्य पर 7 करोड़ की लागत आएगी। शिलान्यास कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि एस्केप चौनल चौड़ाईकरण कार्य पर लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी, विद्युत लाइनों के शिफ्टिंग कार्य पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।