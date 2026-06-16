Ajmer: पुष्कर घाट पर मां की आंखों के सामने डूब गया 14 साल का मोती, धार्मिक सफर मातम में बदला

Pushkar Drowning Incident: सोमवती अमावस्या पर पुण्य स्नान के लिए बालोतरा जिले के समदड़ी से मां के साथ पुष्कर आया 8वीं कक्षा का छात्र मोती अब कभी घर नहीं लौट सकेगा। मां पवनी कुमारी बेटे के साथ सरोवर में स्नान कर रही थी कि अचानक वह गहरे पानी में चला गया। कुछ ही पलों में खुशियों से भरा धार्मिक सफर मातम में बदल सिविल गया। डिफेंस जवानों ने उसे पानी से निकालकर सीपीआर दिया और जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मोती जिंदगी की जंग हार गया।