अजमेर में नकली पान मसाला फैक्टरी पर छापा, बड़ी मात्रा में ब्रांडेड उत्पादों की कॉपी बरामद, 4 गिरफ्तार

अजमेर। जिले में नकली पान मसाला बनाने और उसे बाजार में खपाने के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। ब्यावर सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (DST) की संयुक्त कार्रवाई में शनिवार को मेडिया क्षेत्र में चल रही एक अवैध फैक्टरी पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली माल बरामद किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से बड़ी संख्या में पैकिंग सामग्री, मशीनें और तैयार उत्पाद जब्त किए गए हैं।