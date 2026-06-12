Ajmer: पुष्कर सरोवर में युवक-युवती के शव मिलने के बाद नया खुलासा, पहले भी घर छोड़ चुकी थी लड़की

अजमेर। अजमेर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थनगरी पुष्कर में युवक-युवती के शव मिलने के बाद नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि पुष्कर सरोवर में युवक का हाथ थामे जिस लड़की का शव मिला है, वह कुछ समय पहले भी घर छोड़कर भागी थी। इस मामले में लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जांच में जुटी पुलिस ने युवती को तलाश कर परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन, अब युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने आशंका जताई है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। ऐसे में पुलिस लव एंगल से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।