Ajmer Murder Case: दिल्ली के युवक की अजमेर में हत्या, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य; सामने आई पुरानी रंजिश

सीओ जोशी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उनका कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी खानाबदोश को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद डिग्गी चौक और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने देर रात हुई इस हत्या पर चिंता जताई है। पुलिस ने अतिरिक्त जाप्ता तैनात करके निगरानी बढ़ा दी है। इधर, पुलिस ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी है।