11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Hospital Fire: अस्पताल में लगी आग के बाद सामने आई लापरवाही, मरीजों को लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से उतारना पड़ा

Hospital Fire in Jodhpur: कोई दर्द से कराह रहा था तो कोई परिजन मरीज के पास बैठा था। तभी तीसरी मंजिल से धुएं का गुबार उठना शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में अस्पताल की गलियों में चीख-पुकार गूंजने लगी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Jun 11, 2026

Jodhpur hospital fire

अस्पताल में आग लगते ही मरीज को बाहर ले जाते हुए। फोटो: पत्रिका

Jodhpur Fire: जोधपुर। शाम करीब साढ़े सात बजे का समय। पावटा स्थित सोना मेडी हब अस्पताल में मरीज अपने वार्डों में थे। किसी का सुबह ही ऑपरेशन हुआ था, कोई दर्द से कराह रहा था तो कोई परिजन मरीज के पास बैठा था। तभी तीसरी मंजिल से धुएं का गुबार उठना शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में जोधपुर के अस्पताल की गलियों में चीख-पुकार गूंजने लगी। बिजली बंद हो गई, अंधेरा छा गया और वार्डों में अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने की होड़ में परिजन बच्चों को गोद में उठाकर और मरीजों को सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे भागने लगे।

गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा यह हादसा कहीं बड़ा रूप ले सकता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस भवन में भीतर और बाहर निर्माण कार्य चल रहा था, वहां गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार और ऑपरेशन कैसे किए जा रहे थे?

अस्पताल परिसर में जगह-जगह निर्माण सामग्री पड़ी थी और बाहर बल्लियां लगी हुई थीं। इसके बावजूद अस्पताल पूरी तरह संचालित था। आग लगने के बाद धुआं वार्डों तक पहुंचा तो मरीजों को लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतारना पड़ा। कई मरीज ऐसे थे जिनका कुछ घंटे पहले ही ऑपरेशन हुआ था।

बड़ा हादसा टला, उठे कई सवाल

आग बुझाने में दमकलकर्मियों को भी निर्माण कार्य के कारण परेशानी हुई। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने निर्माणाधीन भवन में अस्पताल संचालन और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आग कुछ देर और बेकाबू रहती या धुआं तेजी से फैलता तो हालात भयावह हो सकते थे।

मरीज और परिजन बोले : जान बच गई … ईश्वर का शुक्रिया

सुबह उनके बच्चे का ऑपरेशन हुआ था। शाम को अचानक वार्ड धुएं से भर गया। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल बाहर निकलने को कहा तो उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और किसी तरह नीचे पहुंचे। उन्होंने कहा, 'जान बच गई, ईश्वर का शुक्रिया।'
-चंपालाल, परिजन

मेरी मां अस्पताल में भर्ती थी। वार्ड में धुंआ उठा तो मैं बाहर दौड़कर आई। इतने में अस्पताल के कर्मचारी आए और उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा। मेरी माताजी का वजन ज्यादा है। चार-पांच लोगों ने उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतारा तब जान में जान आई।
-यशोदा, परिजन

मेरे स्पाइन का ऑपरेशन हो रखा है, इसलिए खड़ा भी नहीं हो सकता। वार्ड में अचानक चीख-पुकार सुनी तो घबरा गया। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी आए और उन्होंने मुझे नीचे उतारा। पास के अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया। अब सुरक्षित महसूस कर रहा हूं।
-रोहन सांखला, मरीज

हमारे वार्ड के ऊपर की मंजिल में आग लगी। कुलिंग के साथ धुआं हमारे वार्ड में पहुंचा तो सभी घबरा गए। अंधेरा हो गया। सभी लोग दौड़ने लगे। मेरा तो आज ही ऑपरेशन हुआ था। मुझे आनन-फानन में सीढ़ियों से नीचे लाया गया। अस्पताल से बाहर आई तो जान में जान आई।
-उर्मिला आचार्य, मरीज

Jodhpur Fire: जोधपुर के निजी अस्पताल में लगी आग, समय रहते मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

ये भी पढ़ें
Jodhpur hospital fire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jun 2026 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Hospital Fire: अस्पताल में लगी आग के बाद सामने आई लापरवाही, मरीजों को लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से उतारना पड़ा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: ड्राइविंग टेस्ट देने वालों को राहत, 15 जून से बदलेगा समय, एक घंटे बढ़ी परीक्षण अवधि

Driving Test Timing Change
जोधपुर

Jodhpur Fire: जोधपुर के निजी अस्पताल में लगी आग, समय रहते मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

Jodhpur hospital fire
जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर पहुंचे स्वामी अड़गड़ानंद, ओसियां तक हुआ भव्य स्वागत, होटल-धर्मशालाएं फुल हुए

Swami Adgadanand
जोधपुर

Bharat Bhagya Vidhata: कंगना रनौत कल आएंगी जोधपुर, ‘भारत भाग्य विधाता’ का होगा भव्य प्रीमियर

film Bharat Bhagya Vidhata
जोधपुर

Jodhpur News: बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी खराब, जोधपुर से 7 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम जांच के लिए रवाना

SN Medical College Jodhpur
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.