Jodhpur Hospital Fire: अस्पताल में लगी आग के बाद सामने आई लापरवाही, मरीजों को लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से उतारना पड़ा

Jodhpur Fire: जोधपुर। शाम करीब साढ़े सात बजे का समय। पावटा स्थित सोना मेडी हब अस्पताल में मरीज अपने वार्डों में थे। किसी का सुबह ही ऑपरेशन हुआ था, कोई दर्द से कराह रहा था तो कोई परिजन मरीज के पास बैठा था। तभी तीसरी मंजिल से धुएं का गुबार उठना शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में जोधपुर के अस्पताल की गलियों में चीख-पुकार गूंजने लगी। बिजली बंद हो गई, अंधेरा छा गया और वार्डों में अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने की होड़ में परिजन बच्चों को गोद में उठाकर और मरीजों को सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे भागने लगे।