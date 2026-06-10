Jodhpur Fire: जोधपुर के निजी अस्पताल में लगी आग, समय रहते मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

एयरपोर्ट थाना अधिकारी रामकृष्ण टाडा ने बताया था कि होटल के दो कमरों में आग भड़की थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि धुआं इतना घना था कि होटल के गलियारों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमरों में फंसे 6 सैलानियों के लिए नीचे उतरने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। जान बचाने की जद्दोजहद में ये सभी लोग होटल की छत पर भाग गए। इसके बाद सीढ़ियों की मदद से छत पर फंसे सभी 6 लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया था।