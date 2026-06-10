Jodhpur Fire: जोधपुर के निजी अस्पताल में लगी आग, समय रहते मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

निजी अस्पताल में लगी आग। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। शहर के पावटा क्षेत्र में सनसिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित सोना अस्पताल में बुधवार देर शाम आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर लगी, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के दौरान किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है।
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सूचना पर दमकल विभाग की सात फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। काफी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर नियंत्रण पा लिया। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई देने से आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई।
घटना के कारण जोधपुर के पावटा क्षेत्र की मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया और लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा यातायात व्यवस्था संभालते हुए जाम खुलवाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था, जहां शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग भड़क गई। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं।
गौरतलब है कि बीते दिनों जोधपुर के रातानाडा इलाके में पांच बत्ती चौराहे के पास स्थित होटल सोनल पैलेस की पहली मंजिल पर भीषण आग लग गई थी। इस घटना ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया था, जिससे होटल में ठहरे पर्यटकों और स्टॉफ के बीच अफरा-तफरी मच गई थी। गनीमत रही कि समय रहते किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से 6 जिंदगियां सुरक्षित बचा ली गईं।
एयरपोर्ट थाना अधिकारी रामकृष्ण टाडा ने बताया था कि होटल के दो कमरों में आग भड़की थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि धुआं इतना घना था कि होटल के गलियारों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमरों में फंसे 6 सैलानियों के लिए नीचे उतरने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। जान बचाने की जद्दोजहद में ये सभी लोग होटल की छत पर भाग गए। इसके बाद सीढ़ियों की मदद से छत पर फंसे सभी 6 लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया था।
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